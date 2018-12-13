СМИ узнали о претендентах на активы украинского ВТБ
Киев, 13 декабря. Несколько банков претендуют на активы «ВТБ Украина», который признали неплатежеспособным.
Газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов Украины (ФГВ) сообщила, что Фонд завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ. Претендентами в списке Национального банка Украины значатся Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-банк, Асвио-банк, КИБ. Отмечается, что по результатам конкурса победителю могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или продан весь банк.
По информации СМИ, реальные заявки подали только три банка — ПУМБ, Альфа-банк и ТАСкомбанк. При этом, как сообщила газета, никто из этих банков не рассматривает вариант покупки всего украинского ВТБ.
В конкурсе, о результатах которого станет известно в ближайшее время, выигрывает та компания, которая меньше всего хочет дополнительных средств, сообщил юрист по банковскому законодательству Украины Александр Ярецкий. По его словам, активы и обязательства передаются игроку бесплатно, но на случай нехватки активов для удовлетворения обязательств банк может запросить дополнительное финансирование.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что группа не распоряжается активами, пассивами и акциями банка.