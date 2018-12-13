Дороже чем iPhone: названа цена нового Samsung Galaxy S10

Москва, 13 декабря. Новый флагманский смартфон от Samsung — Galaxy S10 — обойдется любителям гаджетов дороже, чем iPhone. Об этом свидетельствует опубликованная в Сети инсайдерская информация.

Согласно представленным данным, цены на новинку будут зависеть от комплектации, технического оснащения и внешнего вида устройства. Самая доступная модель будет стоить 850 долларов (56 400 рублей), самая дорогая – 1 760 долларов.

В рекордно дорогой комплектации телефон получит приставку S10Plus, четвертную основную камеру и двойную портретную, постоянную память объемом 1024 Гб и 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED, пишет «Ридус».

Предполагается, что заявленные цены будут установлены для продажи гаджетов в Европе. В России флагман от Samsung будет стоить еще дороже.