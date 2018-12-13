Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Появилось видео полета Ту-160 ВКС РФ над Карибским морем

59
0 Оставить комментарий

Появилось видео полета Ту-160 ВКС РФ над Карибским морем

Москва, 13 декабря. Опубликовано видео полета сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца ВКС РФ Ту-160 над Карибским морем. Ранее несколько самолетов, в том числе Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62, прибыли в Венесуэлу. 

Кадры, в частности, из кабины пилотов, демонстрируют приборную панель Ту-160, вид на Карибское море и приземление самолета в международном аэропорту Майкетия. Видео опубликовано каналом «Звезда».

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявления СМИ США о том, что американские F-22 якобы способны перехватить российские ракетоносцы Ту-160. Появилось видео полета Ту-160 ВКС РФ над Карибским морем

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Среди пилотов самолет получил прозвище «Белый лебедь».

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.