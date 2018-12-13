Эксперт рассказал, каким бы был курс рубля без западных санкций

Москва, 13 декабря. Курс рубля к американской валюте составлял бы не более 45 рублей, а европейской — примерно 51-52 рубля, если бы против Российской Федерации не вводили рестрикции с 2014 года по сегодняшний день. Об этом рассказала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова в своей колонке для «Российской газеты».

Она отметила, что такая ситуация на валютном рынке складывалась бы даже при условии подешевевшей нефти.

Эксперт обратила внимание на то, что при текущем раскладе курс российской валюты может ослабнуть во второй половине месяца, если 19 декабря Федеральная резервная служба Штатов (ФРС) повысит процентную ставку. Отрицательное влияние, по ее мнению, могут оказать и новые возможные антироссийские ограничения Вашингтона.

Мильчакова считает, что доллар мог бы стоить 60-62 рубля, а евро — 70-72 рубля, если бы финансовое ведомство России продолжило приобретать валюту в уходящем году в тех же объемах, что и в предыдущем.

Она также указала на то, что без антироссийских санкций в текущем году курс национальной валюты бы составил порядка 55 рублей за доллар и менее 70 рублей — за евро.

Напомним, отношения России и Запада резко испортились в 2014 году из-за ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. Европейские государства, США и Канада ввели антироссийские ограничения. Российская сторона ответила на это продуктовым эмбарго.