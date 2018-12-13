Есть предел таким игрищам: эксперт оценил резолюцию Европарламента против «Северного потока — 2»

Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отмечается, что Европарламент, в честности, заявил о ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения. В документе резолюции говорится, что Европейский парламент осуждает строительство газопровода «Северный поток — 2», «поскольку это политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности».

Штатные популисты

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в истории с «Северным потоком — 2» наглядно видно разделение на политическую и практическую части. Политическую часть олицетворяет евробюрократия в Брюсселе, которая по долгу службы обязаны больше думать о политических лозунгах.

«В ЕС много стран, которые вообще никак не связаны газовыми контрактами с Россией, да и заседают в Европарламенте штатные популисты. Они и принимают различные резолюции. Но есть практическая часть проекта газопровода, судьба которой определяется договоренностями с конкретными государствами. Есть страны, как Германия, которым нужен газ, которая поддерживает «Северный поток — 2». Кстати, Берлин постоянно подчеркивал, что не вводил санкций против России, а просто подчиняется общему решению Евросоюза, а так не против любого сотрудничества», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, есть экономика, где действует конкретный и жесткий расчет. Там считают прибыли и убытки. И Россия в случае с «Северным потоком — 2» предлагает очень выгодные условия. Мало того, что газ по трубе дешевле, чем СПГ из США, привозимый судами. Так ведь газопровод будет во многом строится за российские деньги. А вот терминалы для приема судов более дорогого СПГ из Америки европейцы должны будут построить за собственные средства. То есть чисто с экономической точки зрения «Северный поток — 2» выгоден некоторым европейским странам. И строительство газопровода решается с государствами.

«Но есть политический аспект, который мало связан с экономикой. Вообще политики, тем более в представительных органах, мало думают о прибылях и убытках. И они абсолютно вольны в любых высказываниях. Мол, есть где-то демократическая Украина, которая якобы воюет с Россией, и ради торжества общечеловеческих ценностей половина европейцев должна замерзнуть. Но все это именно что абстракции, оторванные от реальности. Поэтому Европарламент может принимать любые резолюции, они все равно лишь продукт политического популизма», — добавил Андрей Иванов.

А вот руководители государств, заметил эксперт, несут ответственность за экономическое положение дел, а потому настаивают на строительстве «Северного потока — 2». Это на Украине политики готовы чуть ли не пожертвовать народом ради политических лозунгов, разорвать экономические связи с Россией и заморозить всех зимой. И то там понимают, что есть предел таким игрищам.