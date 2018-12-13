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Росконтроль проверил телячью колбасу перед Новым годом

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Росконтроль проверил телячью колбасу перед Новым годом

Москва, 13 декабря. Специалисты Росконтроля совместно с ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. Горбатого РАН перед Новым годом проверили качество популярных в России брендов телячьей колбасы. Продукт оценивали по 40 критериям.

На соответствие требованиям качества и безопасности эксперты проверили пять образцов телячьей колбасы: «Велком», «Мясницкий ряд», «Клинский», «Мясной дом Бородина» и «Окраина. В ходе исследования специалисты выясняли, соответствует ли состав на упаковке действительности, они также оценили микробиологические показатели продукта, уровень консервантов и органолептические свойства.

По итогам проверки специалисты рекомендовали к употреблению только один образец — колбасу марки «Окраина». В колбасе остальных производителей были выявлены существенные несоответствия.

Росконтроль проверил телячью колбасу перед Новым годом

Так, в продукте от «Мясницкого ряда» были обнаружены частицы хрящевой ткани, что, по словам экспертов, говорит о низком качестве мясного сырья. Производитель «Клинский» добавил в колбасу фосфаты, не указав их при этом в составе. В четырех из пяти проверенных образцов заявленная пищевая ценность не соответствовала фактической.

Ранее специалисты Росконтроля проверили 36 образцов сливочного масла, которое можно найти на прилавках российских магазинов.

Автор: Василий Котов
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