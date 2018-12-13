Александр Беглов спел вместе с волонтерами в Смольном. ФАН-ТВ

В здании администрации Петербурга наградили более 50 волонтеров. Памятные медали, благодарности от имени Президента Российской Федерации и «Знаки отличия за вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге» они получили из рук временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Добровольцев самых разных возрастов отметили в десяти разных номинациях среди которых: «Экологическое добровольчество. Деятельность, направленная на сохранение окружающей среды, решение экологических проблем», «Экологическое добровольчество. Деятельность, направленная на оказание помощи животным, решение проблем бездомных животных», «Социальное добровольчество. Деятельность, направленная на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в трудной жизненной ситуации».

Александр Беглов начал свою речь со слов: «Добрый день наследники». Он поздравил ребят с Днем Конституции и поблагодарил их за ту бескорыстную работу, которую они делают.

«Очень хотел сказать вам огромное спасибо! Вот здесь собрались жители нашего города, наша молодежь, если говорить о волонтерах, то статистика показывает, что у нас в городе более 50 тысяч волонтеров. Это огромная армия, это люди очень добрые, отзывчивые. Люди, которые кроме своей основной учебы и кроме своих основных дел делают еще много полезного, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается», — поблагодарил собравшихся временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

В Световом зале Смольного свои награды получили не только юные волонтеры, но и те, кто, несмотря на свой солидный возраст, продолжают заниматься добровольчеством. Таких людей называют «Серебряные волонтеры». Николай Ильин один из них. Признается, что волонтерством занимается давно. Все началось еще в военные годы, когда 12 летним мальчишкой ушел на фронт, чтобы нести вахту. Затем долгие годы служил на атомных подводных лодках. Сейчас он состоит в ветеранском движении, занимается воспитанием молодежи и поисками пропавших в годы Великой Отечественной бойцов.

«На протяжении 10 лет я занимался поисками и организацией молодежных отрядов по поиску бойцов Третьей Фрунзенской дивизии, которая почти вся погибла в Карелии. Я считаю, что для молодежи это очень важно, что именно в Смольном, что именно здесь губернатор нашел время и вручил молодежи и ветеранам, волонтерам эту награду. Помоги другому, и помогут тебе, это уже закон природы», — отмечает ветеран ВОВ и «серебряный волонтер» Николай Ильин.

Также девять финалистов Всероссийского конкурса «Мы — граждане России», получили свой первый главный документ — паспорт Российской Федерации. Гордей Ефисов признался, что получать здесь паспорт было очень почетно, хоть и волнительно.

«Это будет для меня самый запомнившийся день в этом году и, может быть, даже в моей жизни», — признается Гордей Ефисов.

Завершилась торжественная церемония награждения под звуки «Вечерней песни», которую Александр Беглов исполнил вместе с волонтерами.