«Вы получите финал»: сценарист «Игры престолов» пообещал продолжение сериала

Москва, 13 декабря. Сценарист и автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин пообещал поклонникам продолжение сериала «Игра престолов». Об этом он написал в своем блоге.

«Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни Льда и Пламени», — говорится в посте.

Мартин добавил, что в настоящее время ведется подбор актеров для съемок финального сезона сериала «Игра престолов». По словам сценариста, пока сериал неофициально назвали «Долгая ночь».

«А также ведется работа над сценариями еще нескольких шоу», — сообщил он.

Планируется, что финальный сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года. Съемки сериала по мотивам книг «Песнь Льда и Пламени» ведутся с 2011 года, проект был удостоен 38 премий «Эмми».

Ранее в Сети появился первый тизер восьмого сезона сериала «Игра престолов». Он получил название «Драконий камень». Фрагменты будущих серий в него не вошли.