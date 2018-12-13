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Четырехлетний мальчик в Томске чудом выжил после падения из окна девятого этажа

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Четырехлетний мальчик в Томске чудом выжил после падения из окна девятого этажа

Томск, 13 декабря. Четырехлетний мальчик в минувшую среду случайно выпал из окна девятого этажа в Томске и чудом выжил, ребенка готовят к переводу из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Отмечается, что вызов о падении ребенка из окна девятого этажа поступил в скорую помощь 12 декабря примерно в 17.12 по местному времени (13.12 по московскому времени), спустя шесть минут реанимационная бригада прибыла на место.

Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение детского медицинского учреждения №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Напомним, в конце ноября полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа в Омске.

Автор: Андрей Крылов
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