Четыре человека погибли при столкновении поездов в Анкаре, более 40 пострадали

Анкара, 13 декабря. Не менее четырех человек погибли при столкновении поездов в Анкаре, более 40 пассажиров пострадали. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор города Васип Шахин.

По его словам, четыре человека погибли, не менее 43 получили различные травмы и ранения при крушении поезда. При этом он добавил, что цифры будут уточняться.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 4 ölü, 43 yaralıhttps://t.co/Rachj7RkGX — Millî Gazete (@milligazetecom) December 13, 2018

Ранее стало известно о столкновении скоростного поезда, следовавшего из столицы республики в провинцию Конья, с маневровым локомотивом​​​. Сообщалось, что в результате столкновения с рельсов сошли два вагона поезда.

Посольство России в Турции проверяет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

На месте работают все экстренные службы города, в настоящее время инициировано расследование.