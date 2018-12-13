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Четыре человека погибли при столкновении поездов в Анкаре, более 40 пострадали

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Четыре человека погибли при столкновении поездов в Анкаре, более 40 пострадали

Анкара, 13 декабря. Не менее четырех человек погибли при столкновении поездов в Анкаре, более 40 пассажиров пострадали. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор города Васип Шахин.

По его словам, четыре человека погибли, не менее 43 получили различные травмы и ранения при крушении поезда. При этом он добавил, что цифры будут уточняться.

Ранее стало известно о столкновении скоростного поезда, следовавшего из столицы республики в провинцию Конья, с маневровым локомотивом​​​. Сообщалось, что в результате столкновения с рельсов сошли два вагона поезда.

Посольство России в Турции проверяет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

На месте работают все экстренные службы города, в настоящее время инициировано расследование.

Автор: Андрей Крылов
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