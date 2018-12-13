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Посольство выясняет, были ли среди пассажиров поезда в Анкаре россияне

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Посольство выясняет, были ли среди пассажиров поезда в Анкаре россияне

Москва, 13 декабря. Посольство России в Турции проверяет, были ли граждане РФ среди пассажиров поезда, который потерпел крушение в Анкаре. Об этом сообщила в четверг пресс-атташе диппредставительства Ирина Касимова.

Она уточнила, что дипломаты осведомлены о случившемся.

«Посольство <…> выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России», — сказала Касимова РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщили о крушении скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. С рельсов сошли два вагона. Известно о большом количестве пострадавших. Точное их число пока не уточняется.

Автор: Василий Котов
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