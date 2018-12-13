Мэрия Анкары назвала причину крушения скоростного поезда

Анкара, 13 декабря. Причиной крушения скоростного поезда в Турции стало столкновение с пригородным поездом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Анкары.

Ранее информационное агентство IHA передавало, что причиной аварии могло стать обрушение пешеходного перехода.

Ранее турецкие СМИ сообщили о крушении поезда, следовавшего маршрутом Анкара — Конья. Отмечалось, что с рельсов сошли два вагона поезда. В результате аварии ранения получило большое количество человек.

????Ankara’da Tren Kazası



Son Durum:



▪️Ankara Valisi Vasip Şahin Yüksek Hızlı Tren’in banliyö treniyle çarpıştığını açıkladı



▪️Kaza anında YHT’nin hızının saatte 80-90Km olduğu tahmin ediliyor



▪️Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor pic.twitter.com/nnKKQNHCIA — Az Önce Oldu (@azonceoldu) December 13, 2018

В настоящее время российское посольство в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших российские туристы.