«Допрыгались!»: Азаров рассказал об огромных зарплатах сотрудников «Нафтогаза»

Киев, 13 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал об огромных зарплатах сотрудников «Нафтогаза».

Политик опубликовал видеозапись заседания в Верховной раде Украины, на котором были озвучены астрономические суммы премий и зарплат руководителей «Нафтогаза» и «приспешников Порошенко».

«Только вдумайтесь! Тогда, когда треть украинцев живет за чертой бедности, сотрудники «Нафтогаза» выписывают себе премию в размере 1 млрд 200 млн грн. в год. Как вы понимаете, это в десятки раз больше, чем средняя заработная плата по Украине», — написал Николай Азаров.

Экс-премьер отметил, что около 14 миллионов украинцев имеют доход меньше фактического прожиточного минимума, а разрыв между самыми богатыми и самыми бедными гражданами Украины за прошедший год только увеличился.

«Руководитель «Нафтогаза» получает €31 тыс. в месяц. Интересно, что он такого хорошего делает для украинцев за такую заработную плату?» — поинтересовался политик.

Азаров подчеркнул, что такой стала мечта о европейском будущем Украины, возглавляемой «руководителями новой формации».

«Допрыгались!» — заключил Николая Азаров.

Ранее Газета.ru сообщала, что цены на газ на Украине установили новый рекорд. По данным министерства экономического развития и торговли, средняя стоимость ввозимого из-за рубежа природного газа в ноябре достигла 339 долларов за тысячу кубометров.

Издание отмечает, что правительство Украины подняло цены на газ для граждан и ужесточило условия предоставления субсидий. Киев ожидает, что отопительный сезон текущей зимой ожидается сложным. Погода в зимние месяцы будет дождливой, но не исключен и мороз до -20.