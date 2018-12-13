Эксперт назвал победителя в бою между Су-57 и F-35

Москва, 13 декабря. Российский истребитель Су-57 выиграет в воздушном бою у американского истребителя F-35. Такое мнение высказал военный журналист Алексей Леонков.

По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57 является «атакующим хищником», а американский F-35 — «крадущимся хищником».

Леонков подчеркнул, что американская боевая машина с одним двигателем уступает в тяге вооруженности российскому Су-57 с двумя двигателями.

В интервью телеканалу «Звезда» Леонков подчеркнул, что основные задачи Су-57 — это завоевание воздушного пространства, а также решения специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности.

«Если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие», — подчеркнул Леонков.

Напомним, что Су-57 предназначен для уничтожение всех видов воздушных целей в ближних и дальних боях. Кроме того, он способен преодолевать системы ПВО противника. Боевая машина способна вести одновременно до 30 воздушных целей.