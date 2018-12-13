Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила пост | 13 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила свой пост Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила свой пост, заручившись поддержкой большинства депутатов от Консервативной партии. Таковы результаты голосования депутатов Палаты общин по вопросу о доверии премьер-министру. В поддержку Мэй выступили 200 депутатов, 117 — против. Согласно правилам, в течение ближайшего года ее оппоненты внутри Консервативной партии не смогут повторно инициировать голосование о доверии.

Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России Члены Евросоюза не планируют объявлять о введении новых санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. По данным СМИ, в черновом варианте документа, который сегодня примут на саммите ЕС, нет информации о введении новых ограничений. В нем указано, что лидеры Евросоюза выразят «обеспокоенность эскалацией ситуации в Керченском проливе», а также призовут Россию обеспечить «беспрепятственный проход кораблей через Керченский пролив».

Названо главное преимущество российского ракетного комплекса «Авангард» Ни у одной страны мира нет систем вооружения, подобных российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард». С таким заявлением выступил заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. По его словам, ракета практически неуловима для существующих систем ПВО. Эксперт подчеркнул, что подобных систем в мире пока нет, а баллистические ракеты США движутся по обычной баллистической траектории.