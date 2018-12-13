III Международный Кремлевский кадетский бал может войти в книгу рекордов Гиннесса. ФАН-ТВ

В Москве прошёл III Международный Кремлевский кадетский бал. Ежегодно его география растет. В этом году в приемную комиссию подали заявки более 4000 кадетов из 50 российских регионов, а повезло только 1800 претендентам. Кстати, на этот раз в Кремль приехали воспитанники ведомственных кадетских учреждений всех силовых структур России. Кроме того, бал посетили воспитанники детских домов из разных субъектов Российской Федерации. На III Международный Кремлевский кадетский бал также пригласили делегации из КНР, Южной Кореи, Греции, Австрии, стран СНГ.

Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, 75-летию Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также к 300-летию бальной культуры в России. Бал постоянно становится одним из самых масштабных событий в своем роде и входит в Книгу рекордов.

«Дети-кадеты должны быть показателем во всем, они должны уметь танцевать. У нас в культурной программе порядка 20 танцев, которые они изучили. Они также будут показывать себя и свои умения на нашем мероприятии. В прошлом году у нас был рекорд Книги рекордов России по самому массовому мероприятию среди танцующих пар в одной локации, в одном помещении. Соответственно в этом году мы пригласили представителя из Книги рекордов Гиннесса, который должен зафиксировать данное мероприятие», — говорит Юлия Кирпичникова, президент благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально- экономических программ, один из организаторов бала

Мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества. Традиционно гостями бала стали Герои Советского Союза и России, известные политические и общественные деятели, делегации посольств иностранных государств.

В рамках программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников» для участников организовали бесплатные автобусные экскурсии по музеям и местам боевой славы Москвы и Московской области.