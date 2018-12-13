МИД Канады потерял связь с еще одним гражданином в Китае

Оттава, 13 декабря. Оттава не может установить связь с гражданином Канады, которого предположительно «расспрашивали» китайские власти. Об этом заявила глава МИД Канады Христю Фриланд.

По ее словам, ранее гражданин Канады связался с дипломатами и рассказал, что ему задавали вопросы китайские официальные лица. Однако после этого установить с ним контакт не удалось, подчеркнула Фриланд.

«Мы усиленно работаем, чтобы установить его местоположение, и мы поднимали этот вопрос в разговоре с китайскими официальными лицами», — заявила министр.

Она отказалась рассказывать журналистам, кем является канадский гражданин.

«Я не хочу пока говорить больше подробностей», — заявила Фриланд.

Канал CBC сообщил со ссылкой на свои источники, что в Пекине был задержан гражданин Канады Майкл Спэйвор, который занимается организацией культурных обменов с Северной Кореей. По информации телеканала, Спэйвор встречался с лидером КНДР Ким Чены Ыном и американским баскетболистом Деннисом Родманом.

Ранее власти Китая задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига в Китае. Он был задержан в ходе визита в Пекин, сообщает RT.