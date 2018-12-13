Сирия: Пентагон назвал «неприемлемыми» односторонние операции к северо-востоку от Евфрата

Вашингтон, 13 декабря. Военное ведомство США назвало недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил накануне журналистам спикер американского ведомства Шон Робертсон.

«Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать в данном регионе или поблизости, вызывают серьезную озабоченность», — заявил представитель Пентагона.

При этом он назвал «неприемлемыми» такие действия.

В минувшую среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в скором времени Анкара начнет операцию в Сирии — к востоку от Евфрата. Он также отметил, что во время военной операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые расположены в том регионе. По словам Эрдогана, такая мера турецких властей будет способствовать политическому урегулированию в САР, а также позволит «сделать эту территорию безопасной для жизни мирного населения».

Напомним, как неоднократно заявлял Дамаск, военный контингент США в Сирии находится незаконно. Американская сторона не получала разрешение на пребывание на территории республики от легитимного правительства САР.