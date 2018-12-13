На Украине надеются на установку памятника Бандере в Хабаровске

Киев, 13 декабря. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что надеется на возведение памятника Степану Бандере в Хабаровске.

Вятрович напомнил о памятнике Владимиру Великому в Москве и возможном переименовании псковского аэропорта в честь княгини Ольги. По его мнению, в России увековечивают память о деятелях украинской истории.

«Может, когда-нибудь появятся и другие деятели украинской истории. Например, в Хабаровске будет памятник Степану Бандере», — заявил эксперт в эфире одного из украинских телеканалов.

На Украине в последние годы последовательно проводится политика героизации запрещенной в России экстремистской организации Украинская повстанческая армия и ее лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. Но представители общественности внутри страны и за ее пределами призывают не забывать о зверствах националистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе о Волынской резне, при которой, по данным исследователей, были убиты от 36 до 100 тысяч этнических поляков.