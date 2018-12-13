ЛНР: украинские военные за сутки три раза нарушили режим тишины

Луганск, 13 декабря. ВСУ три раза за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Так, по данным Народной милиции украинские военные обстреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП поселки городского типа Калиново, Донецкий, а также село Смелое.

Напомним, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, после того как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, не признав результаты государственного переворота на Украине. После этого Киев ввел на территорию республик войска.

Отметим, что с начала конфликта стороны более 20 раз договаривались о перемирии, однако постоянного режима тишины так и не удалось достичь, сообщала «Газета.ru».