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Новороссия

ЛНР: украинские военные за сутки три раза нарушили режим тишины

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ЛНР: украинские военные за сутки три раза нарушили режим тишины

Луганск, 13 декабря. ВСУ три раза за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Так, по данным Народной милиции украинские военные обстреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП поселки городского типа Калиново, Донецкий, а также село Смелое.

Напомним, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, после того как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, не признав результаты государственного переворота на Украине. После этого Киев ввел на территорию республик войска.

Отметим, что с начала конфликта стороны более 20 раз договаривались о перемирии, однако постоянного режима тишины так и не удалось достичь, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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