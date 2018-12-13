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Эксперты рассказали, чем хорош новый закон о рыбалке в России

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Эксперты рассказали, чем хорош новый закон о рыбалке в России

Москва, 13 декабря. Эксперты считают, что закон о любительской рыбалке выведет ее на новый уровень, поможет отсеять браконьеров и сохранить биоресурсы.

Представитель общественной организации охотников и рыболовов Советского района Владивостока в беседе с РИА Новости отметил, что закон в целом направлен на борьбу с браконьерством.

«То, что ограничили суточную норму вылова – это полезное нововведение, так как когда идут большие уловы, рыбаки часть в итоге выкидывают, так как все не распродается», — отметил эксперт.

В то же время он отметил, что остается вопрос о жителях отдаленных сел, которые добывают рыбу для собственных нужд и для продажи.

Член общественной организации «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» Алексей Кудрявцев считает, что спортивно-любительское рыболовство сегодня стремится к получению удовольствия от поимки крупной рыбы и обеспечению спортивного интереса.

Издание отмечает, что новый закон также не повлияет на любителей подводной охоты, так как упомянутых в нем индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы нет в гражданском обращении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в среду Госдума в третьем чтении приняла закон о любительской рыбалке. Документ закрепил норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и оставил возможность использования сетей в районах Сибири, Дальнего Востока и Севера.

Автор: Виктор Мальцев
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