Роспотребнадзор напомнил о неправомерном использовании названия ведомства в рекламе

Москва, 13 декабря. Использование в рекламе интернет-ресурсов названия «Роспотребнадзор», а также его сокращения недопустимо. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

На сайте ведомства сообщается, что в Сети появляется контекстная реклама, в заголовках которой указывается недостоверная информация. В частности указывается наименование ведомства или его сокращения, такие как «роспотребнадзор-защита.рф» или «потреб-контроль.рф» и другие.

В ведомстве подчеркнули, что такие ресурсы «вводят граждан в заблуждение, заявляя о приеме жалоб от граждан или проведении «горячей линии» от лица Роспотребнадзора». Представители ведомства напомнили, что использовать полные или сокращенные названия федеральных органов власти недопустимо.

В Роспотребнадзоре также заявили, что указанные примеры также нарушают правила размещения рекламы в Google и «Яндекс».

Ранее Роспотребнадзор начал принимать письма к Деду Морозу, об этом сообщало RT.