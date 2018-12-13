Камчатский врач спас летевшую в Москву женщину

Москва, 13 декабря. Врач камчатского территориального центра медицины катастроф Александр Просин спас летевшую из Петропавловска-Камчатского в Москву гражданку Узбекистана.

«Врач нашего центра Александр Просин оказал необходимую медицинскую помощь гражданке Узбекистана, которой требовалось срочное оперативное вмешательство», — цитирует центр медицины катастроф ТАСС.

В учреждении уточнили, что Просин сделал обезболивание и до экстренной посадки самолета в Якутии проводил поддерживающие жизненные параметры пациентки мероприятия.

По данным агентства, за несколько дней до перелета у женщины диагностировали в камчатской клинике острое заболевание. Врачи рекомендовали ей срочную госпитализацию, но женщина решилась на перелет. На борту самолета ее состояние резко ухудшилось.

Ранее Газета.ru сообщала, что певец Александр Розенбаум оказал медицинскую помощь летевшей из Москвы в Симферополь пассажирке.