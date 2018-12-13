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В Чечне без электричества остались около 100 тысяч человек

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В Чечне без электричества остались около 100 тысяч человек

Грозный, 13 декабря. В трех районах Чеченской Республики без электричества остались около 100 тысяч человек.

Информацию об этом распространил ситуационно-аналитический центр федерального министерства энергетики, по данным которого отключались высоковольтные ЛЭП Грозный — ГРП-110, Плиево — Самашки и Самашки — ГРП-110.

В ведомстве уточнили, что временно без электроснабжения остались порядка 100 тысяч человек, которые проживают на территории Ачхой-Мартановского, Сунженского и Урус-Мартановского муниципальных районов.

В настоящее время на месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы.

Автор: Константин Терехов
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