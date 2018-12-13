Москва, 13 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал резолюцию Европарламента против строительства «Северного потока — 2».

По его словам, резолюция не является критичным документом, однако сенатор считает, что критичным может стать изменение позиции Германии.

«Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США», — написал Пушков.

Сама по себе резолюция Европарламента против Сев.потока не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на к-ый жестко давят США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 12, 2018

Ранее Европейский парламент призвал другие страны прекратить реализацию проекта трубопровода «Северный поток — 2». В Европарламенте подчеркнули, что «Северный поток — 2» якобы является «политическим проектом», который «представляет угрозу» для европейской энергетической безопасности.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, резолюция Европарламента выражает мнение и не является юридическим документом, который бы воздействовал на проект газопровода. Эксперт подчеркнул, что на европейские страны давят США, которые рассчитывают продавать свой сжиженный природный газ в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя резолюцию Европарламента, заявил, что США пытаются сорвать сугубо коммерческий проект. Он подчеркнул, что не видит в действиях Вашингтона новых элементов, сообщает «Газета.ru».