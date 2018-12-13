Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2018 года

Брюссель, 13 декабря. После проведения краш-тестов специалисты независимой европейской организации Euro-NCAP подготовили рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года.

Эксперты выбрали победителей в четырех категориях, при составлении рейтинга учитывалась сумма полученных в разных типах испытаний баллов.

В категориях «Гибриды и электрокары» и «Большой семейный автомобиль» наиболее безопасным признан седан Lexus ES 300h. Автомобилю присудили 91% за безопасность водителя и взрослых пассажиров. За безопасность детей Lexus ES 300h получил 87% и 90% за безопасность пешеходов. Работу электронных устройств седана эксперты оценили в 77%.

Наиболее безопасным в категории «Малый семейный автомобиль» признан хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class. Машина получила 96% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 91% — за безопасность детей и 92% — за пешеходов. Устройства Mercedes-Benz A-Class эксперты оценили на 75%.

В категории «Большой кроссовер» победителем стал Hyundai Nexo. За безопасность водителя и взрослых пассажиров автомобиль получил 94%. За защиту детей и пешеходов эксперты присудили Hyundai Nexo 87% и 67% соответственно. Работу отвечающих за безопасность электронных устройств кроссовера составители рейтинга оценили на 80%.