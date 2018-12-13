«Мир ушел вперед, а Украина деградировала»: политолог рассказал о состоянии дел в украинской промышленности

Киев, 13 декабря. Киевский политолог Андрей Золотарев рассказал о состоянии дел в промышленности Украины.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире YouTube-канала «PolitWera», заявив, что нынешнее правительство уничтожило практически весь доставшийся в наследство от Советского Союза промышленный потенциал.

«Политика, которая проводится последние пять лет — это форсированная деиндустриализация. Национал-патриоты профукали промышленный потенциал, который позволял в 1990 году держать Украине 5% мирового промышленного производства», — пояснил политолог.

Андрей Золотарев добавил, что в настоящее время треть корабелов из Николаева работают в России и других благополучных государствах.

«У нас спохватились, что у Украины нет флота. Так, а кто его строить будет? Вы сделали все, чтобы те люди, которые способны строить корабли, собрали вещи, снялись с насиженных мест и уехали в тот же Комсомольск-на-Амуре, Калининград или Северодвинск», — добавил эксперт.

По словам Золотарева от всего бардака на Украине выигрывает только Россия, поскольку именно туда едут высококвалифицированные кадры, способные реализовывать кораблестроительную программу.

«Мир ушел вперед, а Украина деградировала», — резюмировал под всем вышесказанным Андрей Золотарев.

Напомним, что ранее киевский политолог рассказал, что больше всего волнует жителей Украины — вопросы войны и мира, а также роста тарифов на ЖКУ и уничтоженной медицины.