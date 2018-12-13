«Ситуация цугцванга»: политолог рассказал, чем обернулась «автокефалия» от Порошенко

Киев, 13 декабря. Украинский политолог Андрей Золотарев рассказал, чем обернулась «автокефалия» от президента Украины Петра Порошенко.

По мнению эксперта, создаваемая под беспрецедентным давлением светских властей церковная структура гораздо менее самостоятельна, чем УПЦ Московского Патриархата.

«В церковном вопросе сложилась ситуация цугцванга, когда каждый последующий шаг делает положение все хуже и хуже. Теперь мы видим конфликт Варфоломея с Филаретом. Поскольку, когда увидели нюансы устава, то оказалось, что то, что было даровано в начале 90-х годов УПЦ Церковью-матерью – куда более широкая автономия и автокефалия, чем обертка от конфетки, которую господин архадонец спрятал у себя в Стамбуле в ящик стола», — заявил Золотарев.

По мнению эксперта, новая структура будет полностью зависима от «стамбульско-вашингтонского патриархата» в административных и канонических вопросах. В настоящее время в украинской политике одержали верх «атеисты «киевского патриархата», униаты и сектанты», которых не убеждают аргументы о независимости церкви. Для них главное «геть от Москвы», подчеркнул Золотарев.

«Хоть с дьяволом, но в противоположном направлении», – заключил эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает предоставление независимости православной церкви на Украине невозможным. Он отметил, что те, кто стремится утвердить независимую церковь в стране, исполнены злобы и готовы «погубить жизни других людей». В то же время патриарх заявил об уверенности в том, что православная церковь устоит и никакие расколы не способны оторвать верующих людей «от жизни во свете божием».