Сирия планирует принять участие в зимних Олимпийских играх

Дамаск, 13 декабря. Сирийская Арабская Республика впервые в своей истории планирует принять участие в зимних Олимпийских играх.

С заявлением на тему выступил руководитель Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума, добавив, что в настоящее время специалисты ведомства ведут за рубежом поиск спортсменов, которые смогут выступить под флагом страны.

«У нас не такой холодный климат, чтобы развивать зимние виды спорта, но Олимпийский комитет Сирии планирует расширить работу по их популяризации. Одно из направлений — восстановление залов для занятий хоккеем», — добавил спортивный чиновник.

Что касается поиска за рубежом спортсменов, то, по словам Моваффака Джумы, это работа пока не принесла успехов, однако она не останавливается и будет продолжена в дальнейшем, сообщает «Ридус».