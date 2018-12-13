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Сирия: крупные спорткомплексы в Латакии и Алеппо восстановят к 2019 году

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Сирия: крупные спорткомплексы в Латакии и Алеппо восстановят к 2019 году

Дамаск, 13 декабря. Крупные спортивные комплексы в Латакии и Алеппо, пострадавшие во время войны, планируют восстановить в 2019 году. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума.

По его словам, работы по восстановлению спортивных объектов начались сразу после освобождения провинций от боевиков. Джума подчеркнул, что восстановление школ в Сирии в приоритете, однако в 2019 году в планах на восстановление также числятся крупнейшие спорткомплексы в Латакии и Алеппо.

«Сумма, которая будет потрачена на восстановление этих комплексов, в несколько раз больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Джума.

Автор: Денис Коробейников
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