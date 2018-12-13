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Американский истребитель Hawker Hunter упал в океан на Гавайях

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Американский истребитель Hawker Hunter упал в океан на Гавайях

Нью-Йорк, 13 декабря. На Гавайях разбился истребитель Hawker Hunter, участвующий в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США. Воздушная машина упала в океан.

По предварительным данным, истребителем управлял гражданский пилот. Он принимал участие в учениях по контракту с Нацгвардией США.

Как сообщает Associated Press, истребитель упал в океан недалеко от острова Оаху. Пилот остался жив, его госпитализировали.

Напомним, истребители Hawker Hunter производились с 1960 по 1970 годы. ВВС Великобритании широко эксплуатировала данные машины. Несмотря на то, что Hawker Hunter перестали производить в 70-е годы, британские военные отказались от них только в начале 90-х годов.

Автор: Денис Коробейников
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