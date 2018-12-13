Война, тарифы, медицина: политолог рассказал, что волнует жителей Украины

Киев, 13 декабря. Киевский политолог Андрей Золотарев рассказал, что больше всего волнует жителей Украины.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире YouTube-канала «PolitWera», заявив, что граждан его страны больше всего волнуют вопросы войны и мира, а также роста тарифов на ЖКУ и уничтоженной медицины.

«Украинцы не хотят, чтобы их дети гибли непонятно за что, поскольку президент, обещавший «за две недели покончить с войной», тянет ее уже пятый год», — пояснил политолог по первому и второму пункту.

По словам Золотарева, военные действия в Донбассе своего рода «палочка-выручалочка» пока еще президента Украины, которого нынешнее положение вещей полностью и всецело устраивает.

«Украинцев волнуют дикие тарифы, поскольку с января снова повышаются тарифы на тепло, уже были повышены тарифы на газ», — продолжил политолог, переходя к третьему пункту.

Что касается четвертого пункта, то граждан Украины, безусловно, волнует уничтоженная медицина и то, что в стране невозможно получить медицинскую помощь без денежных средств.

«Вся суть медицинской реформы сводится к следующему — сокращение больных путем сокращения самих пациентов», — констатировал политолог.

Кроме того, Андрей Золотарев отметил эгоизм киевских политиков, которые могли бы остановить массовую гибель украинцев еще в 2014 году, если бы война касалась лично их семей.