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Война, тарифы, медицина: политолог рассказал, что волнует жителей Украины

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Война, тарифы, медицина: политолог рассказал, что волнует жителей Украины

Киев, 13 декабря. Киевский политолог Андрей Золотарев рассказал, что больше всего волнует жителей Украины.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире YouTube-канала «PolitWera», заявив, что граждан его страны больше всего волнуют вопросы войны и мира, а также роста тарифов на ЖКУ и уничтоженной медицины.

«Украинцы не хотят, чтобы их дети гибли непонятно за что, поскольку президент, обещавший «за две недели покончить с войной», тянет ее уже пятый год», — пояснил политолог по первому и второму пункту. 

Война, тарифы, медицина: политолог рассказал, что волнует жителей Украины

По словам Золотарева, военные действия в Донбассе своего рода «палочка-выручалочка» пока еще президента Украины, которого нынешнее положение вещей полностью и всецело устраивает.

«Украинцев волнуют дикие тарифы, поскольку с января снова повышаются тарифы на тепло, уже были повышены тарифы на газ», — продолжил политолог, переходя к третьему пункту. 

Что касается четвертого пункта, то граждан Украины, безусловно, волнует уничтоженная медицина и то, что в стране невозможно получить медицинскую помощь без денежных средств. 

Война, тарифы, медицина: политолог рассказал, что волнует жителей Украины

«Вся суть медицинской реформы сводится к следующему — сокращение больных путем сокращения самих пациентов», — констатировал политолог.

Кроме того, Андрей Золотарев отметил эгоизм киевских политиков, которые могли бы остановить массовую гибель украинцев еще в 2014 году, если бы война касалась лично их семей.

«Если бы в 2014 году был сформирован батальон «Мажор» из детей Порошенко, Авакова, Луценко, Яценюка и Парубия, то, я думаю, война бы закончилась быстро», — цитирует эксперта «Ридус».

Автор: Константин Терехов
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