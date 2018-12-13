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Полиция Австрии не подтвердила предъявление обвинений российским спортсменам

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Полиция Австрии не подтвердила предъявление обвинений российским спортсменам

Вена, 13 декабря. Австрийские полицейские федеральной земли Тироль не обладают информацией по поводу предъявления обвинений российским биатлонистам и тренерам в Хохфильцене. Об этом заявил официальный представитель полиции Тироля Штефан Эдер.

По его словам, информация о возможном визите правоохранителей на базу российской сборной может поступить только утром.  В беседе с корреспондентом ТАСС Эдер подчеркнул, что «какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало».

Российские журналисты также не смогли получить комментарий Федеральном управлении уголовной полиции Австрии. Там не смогли подтвердить предъявление обвинений российским биатлонистам.

Напомним, ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в Instagram, что полиция Австрии предъявила российским биатлонистам, находящимся в Хохфильцене обвинение по нарушение антидопинговых правил на ЧМ-2017, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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