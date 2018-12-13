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Сирия: саперы уничтожили боеприпасы террористов, обнаруженные под Дамаском

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Сирия: саперы уничтожили боеприпасы террористов, обнаруженные под Дамаском

Дамаск, 13 декабря. Саперы уничтожили боеприпасы террористов, обнаруженные в пригороде сирийской столицы.

Об этом журналистам рассказал командир подразделения Маяс Махмуд Исса, добавив, что самодельные мины и бомбы были обнаружены в административном здании в городе Хараста

«В здании, захваченном в ходе войны боевиками, при содействии представителей российской военной полиции был обнаружен крупный склад боеприпасов — самодельных мин, бомб и гранат», — пояснил сапер собеседник.

Обнаруженные боеприпасы, к слову, не просто уничтожаются, а применяются при окончательном сносе зданий, которые не подлежат восстановлению. 

«Наша задача — обеспечить безопасность людей, возвращающихся в свои дома, и помочь строителям в сносе ветхих и разрушенных домов», — резюмировал командир подразделения сирийских саперов.

Автор: Константин Терехов
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