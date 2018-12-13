В США опасаются, что «Мертвая рука» России могла стать еще более смертоносной со времен СССР

Вашингтон, 13 декабря. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать Россию на принятие положения об упреждающем ядерном ударе в военной доктрине. Об этом сообщает National Interest.

По мнению американских аналитиков, «Мертвая рука» России (комплекс автоматического управления массированным ядерным ударом «Периметр») могла стать еще более смертоносной со времен СССР. В издании напомнили ноябрьское интервью бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина, который сообщил, что Россия не располагает эффективным ответом на ракеты средней дальности в Европе. Но, по его словам, «оружие судного дня» остается в рабочем состоянии и сработает, если у страны будет мало средств для обороны после первого удара агрессора. Есин подчеркнул, что система была усовершенствована.

Эксперты National Interest отмечают, что существование «оружия судного дня» в СССР держалось в секрете. Его открытое обсуждение в настоящее время должно послужить причиной для беспокойства.

Известная на Западе под названием «Мертвая рука» система «Периметр» должна была автоматически нанести массированный ядерный удар по США, если американская атака обезглавит страну, или руководство СССР не сможет отдать нужный приказ по другим причинам. Система представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, которая разработана в качестве последнего средства защиты от агрессора.

Ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео обвинил Россию в нарушении Договора о РСМД и заявил о намерении Вашингтона выйти их соглашения, сообщает телеканал «360». О планах выйти из договора также говорил президент США Дональд Трамп.