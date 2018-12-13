Сирия: саперы обезвредили половину мин в Восточной Гуте

Дамаск, 13 декабря. Сирийские саперы обезвредили половину мин в домах Восточной Гуты. Об этом журналистам сообщил командир подразделения саперов, разминирующих пригороды Дамаска Маяс Махмуд Исса.

По его словам, саперы обнаружили 50% бомб и мин, установленных боевиками в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что работа осложняется тем, что большинство зданий разрушены, а бомбы находятся под завалами.

«Мы будем работать столько, сколько необходимо, чтобы полностью очистить Восточную Гуту от мин и боеприпасов», — подчеркнул Маяс Махмуд Исса.

Он подчеркнул, что поиск боеприпасов осуществляется при поддержке российской военной полиции.

Напомним, Восточная Гута была освобождена весной 2018 года при содействии Центра по примирению враждующих сторон. После этого в ней начались восстановительные работы.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей побывал на уроке в восстановленной школе Восточной Гуты.