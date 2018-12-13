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Стало известно, что загадывают мужчины и женщины под бой курантов

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Стало известно, что загадывают мужчины и женщины под бой курантов

Москва, 13 декабря. Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что загадывают мужчины и женщины в Новогоднюю ночь под бой курантов.

Как оказалось в ночь с 31 декабря на 1 января россиянке чаще всего мечтают о здоровье, счастье и любви, а мужчины — о самореализации, благополучии и уверенности в завтрашнем дне.

При этом, как отмечают авторы социологического исследования, самое заветное желание большинства россиян – и мужчин, и женщин — здоровье себе и близким, оно почти в три раза популярнее, чем мечты о достатке. 

Как сообщает «Газета.ru», опрос, в котором приняли участие 1000 граждан РФ старше 18 лет, сервисом SuperJob проводился с 5 по 7 декабря в 291 населенном пункте страны.

Автор: Константин Терехов
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