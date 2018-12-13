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Горняков в Кузбассе эвакуируют из шахты «Ерунаковская-8» из-за пожара

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Горняков в Кузбассе эвакуируют из шахты «Ерунаковская -8» из-за пожара

Кемерово, 13 декабря. На шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области произошло возгорание ленточного конвейера. Спасатели выводят горняков на поверхность.

Инцидент произошел в 03.49. Во время возгорания в шахте находилось 118 человек. В настоящий момент они выводятся на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отметим, что возгорание было ликвидировано. На месте работают шесть отделений горноспасателей: 54 человека от МЧС, а также 11 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет.

Автор: Денис Коробейников
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