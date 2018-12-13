«Это же не мы разорвали договор, к нам какие претензии?»: эксперт предложил России признать ЛНР и ДНР после разрыва Украиной договора о дружбе

Киев, 13 декабря. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт Богдан Безпалько предложил России признать ЛНР и ДНР после разрыва Украиной договора о дружбе.

Эксперт задался вопросом, можно ли соблюдать договор о дружбе, когда Верховная рада Украины признала Россию «страной агрессором». По словам Безпалько, в украинском парламенте регулярно заявляют о присутствии большой группировки российских войск в Донбассе.

По мнению эксперта, это говорит о давнем отсутствии дружбы и сотрудничества со стороны Украины. В качестве примера он напомнил положение договора о защите русских граждан и охране русских культурных центров, а также ситуацию с подобным учреждением в Киеве. В столице Украины в культурный центр ворвались радикалы, а украинская полиция прислала официальный документ, в котором отказалась защищать учреждение.

«Соответственно, этот договор лишь накладывал на нас обязанности по соблюдению территориальной целостности Украины и соблюдении ее границ, которые, на самом деле, не были маркированы и лимитированы», – заявил Безпалько на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, выход Киева из договора о дружбе дает Москве пространство для маневра, которое эксперт предлагает использовать для признания Луганской и Донецкой народных республик. Безпалько предложил начать переговорные политические процессы на международных площадках, пригласить в Госдуму представителей ЛНР и ДНР и даже создать общественный парламент между Россией и республиками.

По словам эксперта, в Думу также можно пригласить представителей из других регионов Украины, в том числе из Закарпатья. Кроме того, он указал на возможность поддержать венгерское и румынское этнические меньшинства на Украине.

«Можно поддержать стремление венгров в Берегово стать частью Венгрии, а румын из Черновицкой области – частью Румынии. То есть, здесь простор для творчества открывается невообразимый», – сообщил Безпалько.

По его мнению, так как именно Украина разорвала договор, негативные последствия получит тоже она.