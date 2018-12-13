Погребинский рассказал о последствиях для Украины разрыва договора с РФ об общем пользовании Азовом

Киев, 13 декабря. Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал о последствиях для Киева разрыва договора с Москвой об общем пользовании Азовского моря.

Размышлениями на тему о том, к чему может привести необдуманная провокация ВСУ в Керченском проливе, известный специалист поделился в эфире украинского телеканала «News One».

«Мы создаем сами себе проблемы. Есть такие вещи, в которых приходиться считаться с реальностью. Россия в сравнении с Украиной — государство на порядки более сильное и влиятельное в мире», — пояснил Михаил Погребинский.

Политолог добавил, что президент Украины Петр Порошенко и его окружение «живут как будто в параллельной реальности», утверждая, будто Россия находится в «международной изоляции».

«Для нас Азов — часть нашего моря, по Керченскому проливу Россия говорит: «Давайте, даже военные корабли, пожалуйста, но соблюдайте правила, которые мы установили», — напоминает Погребинский.

«Я боюсь, что мы довели ситуацию до такого уровня страстей антиукраинских и антироссийских, что можем получить такую «обратку», что мало не покажется. Вообще потеряем контроль над нашей частью Азова», – резюмировал политолог.

Как напоминает «Газета.ru», провокация в Азове произошла 25 ноября. Тогда корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ, несколько часов совершали опасные маневры, и, игнорируя законные требования российских пограничников, не останавливались.

В итоге правоохранители России задержали украинские корабли, применив при этом оружие. Все 24 моряка ВМС Украины были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.