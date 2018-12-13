Так киевский режим экономит деньги: Азаров раскритиковал длительные каникулы в украинских вузах

Киев, 12 декабря. Украинские вузы уходят на длительные каникулы, чтобы сэкономить денежные средства на отоплении. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал такую практику в высших учебных заведениях.

«Похоже, эта зима не будет отличаться от предыдущей, и большинство вузов страны объявят каникулы как минимум до начала марта 2019 года», — написал Азаров.

Он предположил, что в вузах такие каникулы «стыдливо назовут дистанционным обучением».

«Вот так беспардонно киевский режим экономит деньги на высшем образовании», — подытожил украинский политик.

Отметим, что практика длительных зимних каникул впервые была применена в 2011-2012 году. Так, в Одесском национальном университете имени Мечникова подчеркнули, что длительные каникулы позволяют сэкономить за время зимы около 6 миллионов гривен, сообщало украинское издание «Одесская жизнь».

Напомним, что украинские власти повысили цены на газ с 1 ноября на 23,5%. В Киеве пошли на повышение цен из-за требований международного валютного фонда, который отказывался предоставлять очередной кредитный транш Украине.

В начале декабря Минэнерго Украины заявило, что стоимость импортного природного газа с учетом его таможенного оформления обойдется в 339,21 долларов за тысячу кубометров.

В беседе с Федеральным агентством новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объяснил, что повышение цены на газ на Украине связано с возросшим спросом. Он напомнил, что в этом году зима на Украине наступила рано, кроме того стоимость голубого топлива привязана к ценам на нефть.

По его словам, ранее страны Евросоюза сдерживали цены на газ для Киева, приветствуя идеи, которые декларировали участники Майдана. Позже поблажки кончились, поскольку в Европе поняли, что на этом наживаются украинские власти, подчеркнул Цеков.