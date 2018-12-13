«Безнаказанно воруют и убивают людей»: экс-депутат Рады рассказал об итогах «революции достоинства» 

Киев, 13 декабря. Бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш рассказал об итогах «революции достоинства», или проще говоря — государственного переворота на Украине в 2014 году.

Размышлениями на тему политик поделился в эфире телеканала «НАШ», таким образом рассказав на всю страну обо всех «достоинствах» случившейся почти пять лет назад «революции достоинства».

«Мы уже настолько привыкли к этому беспределу. Все понимают, что, сколько бы не украли, что бы ни сделали высшие чиновники, как бы нагло и очевидно они это ни делали — в тюрьму они не попадают», — пояснил бывший парламентарий.

Как считает политик, попасть в тюрьму за те или иные преступления представителю украинской власти практически невозможно. Напротив, «оступившихся» восстанавливают в должности.

«То есть, полнейшая безнаказанность любых представителей власти, такая открытая и наглая, которой в истории Украины не было никогда», — горько констатировал Евгений Филиндаш.

Бывший депутат Рады призвал всех тех, кто вышел пять лет назад совершать «революцию достоинства», проявить так называемое «достоинство» сегодня, покаявшись в случившемся.

«Поймите и признайте, что была допущена ошибка, в результате которой пришла власть, которая втоптала в грязь не то, что достоинство, втоптала все, что только возможно втоптать», — призвал политик.

Филиндаш считает, что на Украине пришло время перемен, притом – перемен глобальных, когда надо полностью убирать действующую власть, а также менять курс государства.

«У нас безнаказанно воруют и убивают людей с другими взглядами в Донбассе, в Одессе, оппозиционных каких-то публицистов, журналистов, и к этому тоже все привыкли», — напомнил экс-депутат.