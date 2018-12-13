«Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе»: эксперт возмутился прибылью «Нафтогаза Украины»

Киев, 13 декабря. Экономический эксперт Всеволод Степанюк возмутился прибылью «Нафтогаза Украины», которая в два-три раза больше, чем размер субсидий для населения. Мнением экономист поделился в эфире украинского телевидения.

Эксперт отметил, что субсидии на Украине выдаются не на всю квартиру и не на весь объем использованной горячей воды, а только на социальную норму. Ее Степанюк назвал мизерной.

«Там, где газовые плиты, социальная норма — 100 кВт, это меньше трех часов работы одного обогревателя. Это мизерная норма, и эти нормы в следующем году еще уменьшены. В бюджете заложены меньшие суммы на субсидии, чем в этом году, миллиардов на 15-16 меньше», — заявил Степанюк.

Степанюк заявил, что Украина добывает 70% «собственного газа» и отметил, что ни в одной другой добывающей топливо стране мира нет привязки внутренней цены к импортному паритету. Эксперт отметил, что прибыль «Нафтогаза Украины» больше размера субсидий. По его мнению, кто-то хорошо зарабатывает на дорожающем газе.

«Но если посмотреть на прибыль «Нафтогаз», то она раза в два-три выше, чем размер субсидий. Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе», — подчеркнул эксперт.

Ранее Газета.ru сообщала, что цены на газ на Украине установили новый рекорд. По данным украинского министерства экономического развития и торговли, в ноябре средняя стоимость импортного природного топлива составила 339 долларов за тысячу кубометров. Издание отмечает, что текущий отопительный сезон будет сложным для страны, так как правительство повысило цены на газ с ноября, в то же время ужесточив условия предоставления субсидий.