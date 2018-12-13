Депутат предложил оплачивать расходы во время развода виновнику распада брака

Петербург, 13 декабря. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил оплачивать расходы во время бракоразводного процесса виновнику распада семьи.

Соответствующее предложение региональный народный избранник направил на имя руководителя комитета нижней палаты российского парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой.

«При судебном разбирательстве все процессуальные издержки должны ложиться на «виновника» развода — в случае измены одного из супругов или проявления систематического физического насилия», — цитирует РИА Новости отрывок письма.

Также региональный политик считает необходимым накладывать мораторий на совместную недвижимость супругов до тех пор, пока проживающим на ней детям не исполнится 18 лет.

Как сообщает «Газета.ru», депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров уверен, что эти подобные меры помогут молодым семьям «не делать ошибок и избежать скорого распада семей».