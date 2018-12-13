«ВСУ не имеют авторитета»: эксперт рассказал о провале призыва на Украине

Киев, 13 декабря. Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта рассказал о провале призыва на Украине.

Размышлениями на тему специалист поделился с журналистами на пресс-конференции в Киеве, назвав заявления ВСУ о том, что призывная кампания в стране прошла успешно, блефом.

«В Киеве явка призывников составила меньше 10%. Было несколько совещаний в регионах по поводу срыва кампании. На Западной Украине при малейших намеках на поиски призывников люди исчезают», — пояснил специалист.

По словам эксперта по вопросам безопасности, ситуация в государстве в этом вопросе, как минимум, плачевная — родители будущих военных в ужасе от того, что их сыну предстоит призыв.

«Вооруженные силы Украины абсолютно не имеют авторитета в народе», — констатировал эксперт.

Еще одна головная боль, продолжает Сергей Шабовта – в прямом смысле слова бардак в рядах ВСУ: в военной прокуратуре признают, что каждый четвертый военнослужащий сегодня совершает преступление.

«Статистика — от 24 до 26 тысяч преступлений в ВСУ ежегодно. Доминируют такие виды как неуставные взаимоотношения, самовольное оставление части, дезертирство. Все это может быть с использованием оружия и обостряется употреблением спиртных напитков», — сообщил специалист.

Впрочем, это далеко не все. Шабовта напомнил об «абсолютно жутких условиях» на большинстве украинских полигонов. Это и качество техники, на которой обучаются военнослужащие, и взрывающиеся минометы.

Как напоминает «Газета.ru», ранее политолог Олег Соскин рассказал, как в Киеве, Тернополе и Львове идет набор в армию — молодежь на Украине не горит желанием идти служить в вооруженные силы государства.