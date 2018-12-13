«Хватают на улицах»: политолог рассказал, как на Украине идет набор в армию

Киев, 13 декабря. Украинский политолог Олег Соскин рассказал, как в Киеве, Тернополе и Львове идет набор в армию.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире украинского интернет-канала Ukrlife, добавив, что молодежь на Украине не горит желанием идти служить в вооруженные силы государства.

«Детей хватают на улицах под видом того, что их забирают в военкомат: в Киеве, прямо на станциях метро, в Тернополе, во Львове хватают. Что это? Где свобода человека? Где Конституция?» — задается вопросом политолог.

По мнению Соскина, пока еще президент Украины Петр Порошенко делает все возможное и невозможное, дабы остаться у власти, ради этого он готов на все.

«Что Порошенко надо сделать, чтобы остаться? Только провокацию, чтобы Россия напала. Война все спишет. Кому война, кому – мать родна. Как сделать, чтобы списать все, что накрадено? Надо развязать войну, и концы – в воду», — рассуждает эксперт.

Олег Соскин считает, что подобный практикуемый на Украине метод набора в армию не приведет к тому, что ВСУ станут боеспособными.

«Вы не можете армию набрать? Так сделайте человеку минимальную зарплату. Человека надо мотивировать, а заодно научить пользоваться оружием, стрелять», – констатировал политолог.

Как напоминает «Газета.ru», накануне правительство Украины утвердило план мероприятий, направленных на реализацию режима военного положения — Кабмин дал ряд поручений министерствам, СБУ и Службе внешней разведки.