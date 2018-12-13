В Киеве рассказали, сколько угля было импортировано из России за 2018 год

Киев, 13 декабря. Украинские предприятия увеличили закупки каменного угля и антрацита на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Так, закупки угля составили 2,693 миллиарда долларов. Основным поставщиком является Россия. Украина закупает у нее 61,91% антрацита и каменного угля. Как сообщает УНИАН, 29,84% импорта составляет уголь из США, 4,78% — уголь из Канады.

Отметим, что большинство шахт находится на неподконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой народных республик. Конфликт в Донецкой и Луганской республиках продолжается с 2014 года, после того как Киев ввел на территорию республик войска, сообщала "Газета.ru".