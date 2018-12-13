Спецназ России получил автоматы, которые СМИ в США называют «супероружием»

Москва, 13 декабря. Российские силовики уже получают новейший автоматный комплекс ШАК-12, который СМИ в США назвали «супероружием».

«Поставки силовикам идут, ШАК-12 – изделие очень специфичное, образец не массовый даже для спецподразделений​​​. К нам приходят заказы, мы их исполняем в рамках гособоронзаказа, но их не предполагалось производить в больших объемах», — цитирует представителя Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрия Амелина РИА Новости.

Ранее издание The National Interest сообщило, что российский спецназ вооружат новейшим тяжелым автоматом ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра. Оружие разработано по заказу ФСБ, сообщает Газета.ru. Американские эксперты отмечают впечатляющую огневую мощь автомата

ШАК-12 был впервые представлен за рубежом на выставке Defexpo-2018 в Индии. Автомат предназначен для подразделений специального назначения и является высокоэффективным штурмовым оружием ближнего боя. ШАК-12 способен поражать противников, в том числе использующих для защиты укрытие или бронежилет.