Мадуро пообещал продолжить принимать военные самолеты РФ в Венесуэле

Каракас, 13 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Каракас планирует продолжить принимать военные самолеты других государств в ближайшие месяцы.

«Самолеты прилетают и будут прилетать в ближайшие месяцы», — заявил Мадуро на пресс-конференции, которая транслировалась в его микроблоге в Twitter.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что прилет самолетов ВКС России соответствует планам сотрудничества двух стран.

Ранее в аэропорту Каракаса «Майкетия» приземлились два стратегических ракетоносца Ту-160, дальнемагистральный Ил-62 и тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ.

Прилет российских самолетов вызвал острую реакцию США. Госсекретарь Майкл Помпео выступил с критикой руководства обеих стран, сообщает Газета.ru. Глава Госдепа США обвинил власти России и Венесуэлы в том, что они «разбазаривают государственные средства».