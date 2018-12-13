Посольство РФ в Австрии разберется в ситуации с российскими биатлонистами

Вена, 13 декабря. Российское посольство в Австрии не получало запросов по ситуации с российскими биатлонистами в Хохфильцене, поэтому будет разбираться, после чего запросит информацию у правоохранительных органов. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, видимо, австрийские правоохранительные органы ведут расследование в отношении российских спортсменов, а также сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону.

Любинский в беседе с ТАСС подчеркнул, что посольству РФ в Австрии необходимо составить полную картину произошедшего.

«Будем разбираться в этой ситуации. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов», — подчеркнул посол России в Австрии.

Напомним, ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что австрийская полиция пришла в расположение российской сборной. По словам комментатора, полицейские предъявили обвинение российским спортсменам за якобы нарушение антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Напомним, с 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону, в котором будут принимать участие российские спортсмены.